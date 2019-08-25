Украина пополнилась очередными медалями летнего ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская биатлонистка Дарья Блашка завоевала первую в своей взрослой карьере международную медаль, которая пришлась на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Ошибка, которая не позволила Блашке подняться на высшую ступень, произошла на стрельбе лежа, где украинка отправилась на штрафной круг. Но по скорости наша спортсменка была на высоте, и после чистой стойки отправилась на дистанцию третьей, сохранив это призовое место до финиша.
Отставание лучшей из украинок от "золота" составило лишь 2,4 секунды, а на высшую ступень пьедестала почета поднялись сразу двое - Екатерина Глазырина после двух чистых огневых рубежей установила ориентир для всех соперниц, который подчинился только Люции Харватовий, которая с одним промахом показала идентичный результат с точностью до десятой секунды.
Отметим, что Екатерина Бех завоевала "серебро" в спринте среди юниорок, а среди юниоров Юрий Сытник завоевал "бронзу".
Добавим, сейчас в активов юниоров и взрослых биатлонистов пять наград на ЧМ в Раубичах (одно золото, одно серебро и три бронзы).