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Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону

Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українка Валентина Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону, що стартували в Раубічах (Білорусь), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

У суперспринті Семеренко закінчила дистанцію без промахів – 15 хвилин і 58,8 с. Другою стала Люція Харватова з Чехії +0,1 с, а "бронза" дісталася Катерині Глазиріній із РФ +0,4 с.

П'ятірку кращих замкнула Дар'я Блашко (2 промахи) +5,6 с. Восьмий підсумковий результат показала Віта Семеренко, а Ольга Абрамова, Юлія Журавок та Анастасія Меркушина розташувалися в другій половині фінішного протоколу 18, 22 і 26 місця відповідно.

Варто зауважити, що сьогодні на чемпіонаті світу з літнього біатлону пройдуть класичні спринти.

Українські Національні Новини

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