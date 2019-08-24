Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинка Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону, стартовавших в Раубичах (Беларусь), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В суперспринте Семеренко закончила дистанцию без промахов - 15 минут и 58,8 с. Второй стала Люция Харватова из Чехии 0,1 с, а "бронза" досталась Екатерине Глазырина из РФ 0,4 с.
Пятерку лучших замкнула Дарья Блашко (2 промаха) 5,6 с. Восьмой итоговый результат показала Вита Семеренко, а Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Анастасия Меркушина расположились во второй половине финишного протокола 18, 22 и 26 места соответственно.
Стоит заметить, что сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону пройдут классические спринты.