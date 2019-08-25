Україна поповнилась черговими медалями літнього ЧС з біатлону

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська біатлоністка Дар'я Блашко завоювала першу в своїй дорослій кар'єрі міжнародну медаль, яка прийшлась на чемпіонат світу з літнього біатлону в Раубічах, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Помилка, яка не дозволила Блашко піднятися на вищий щабель, трапилася на стрільбі лежачи, де українка вирушила на штрафне коло. Але за швидкістю наша спортсменка була на висоті, і після чистої стійки вирушила на дистанцію третьою, зберігши це призове місце до фінішу.

Відставання кращої з українок від "золота" склало лише 2,4 секунди, а на вищий щабель п'єдесталу пошани піднялися відразу двоє - Катерина Глазиріна після двох чистих вогневих рубежів встановила орієнтир для всіх суперниць, який підкорився лише Люції Харватовій, яка з одним промахом показала ідентичний результат з точністю до десятої секунди.

Відзначимо, що Катерина Бех здобула "срібло" в спринті серед юніорок, а серед юніорів Юрій Ситник виборов "бронзу".

Додамо, наразі в активів юніорів та дорослих біатлоністів п'ять нагород на ЧС у Раубічах (одне "золото", одне "срібло" та три "бронзи").

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