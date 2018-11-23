Украина пообещала демарш из-за крымского коллаборанта на форуме ООН

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН в Женеве планирует демарш перед организаторами форума ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права из-за коллаборанта оккупационной власти в Крыму Руслана Бальбека, который заявил об участии в этом мероприятии в Женеве. Через посольство Украины в Швейцарии украинская сторона попытается выяснить, на каком основании Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.