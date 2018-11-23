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Украина пообещала демарш из-за крымского коллаборанта на форуме ООН

Украина пообещала демарш из-за крымского коллаборанта на форуме ООН

Киев  •  УНН

 • 25082 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН в Женеве планирует демарш перед организаторами форума ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права из-за коллаборанта оккупационной власти в Крыму Руслана Бальбека, который заявил об участии в этом мероприятии в Женеве. Через посольство Украины в Швейцарии украинская сторона попытается выяснить, на каком основании Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.

"Несколько часов назад появился пост "депутата" государственной думы РФ, а фактически коллаборанта оккупационной власти в Крыму, который пытается выдать себя за "голос" и "защитника" крымских татар - Руслана Бальбека об участии в форуме ООН по правам человека, демократии и верховенства права в Женеве", - сообщила она.

По словам замминистра, "участие" заключалась в присутствии в зале, за табличкой РФ. "Никакого выступления не было", - добавила она.

"Представитель РФ, бравший слово, заявлений об участии "высоких" гостей "российского Крыма" тем более не делал. Руслан Бальбек ни представлялся, так же как и его никто не представлял. Список участников форума не обнародовался, поэтому украинская сторона не могла знать заранее, кто будет от РФ", - отметила Джапарова.

"ППУ (Постоянное представительство Украины - ред.) при ООН в Женеве уже утром будет сделан соответствующий демарш перед организаторами форума. Параллельно будут подключены посольство Украины в Швейцарии для выяснения, на каком основании господину Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну", - заявила она.

Напомним, в августе Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие.

Добавим, Руслан Бальбек находится в списке лиц, избранных "депутатами" госдумы РФ в аннексированном Крыму, против которых Европейский Союз ввел санкции.

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