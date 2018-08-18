Чубаров: кримського колаборанта Бальбека не пустили на з'їзд правлячої партії Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кримського колаборанта Руслана Бальбека, який прибув в Анкару у складі російської делегації, запрошеної на з'їзд правлячої партії Туреччини AKP, не пустили на цей захід. Про це в суботу повідомив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
З його слів, 18 серпня в Анкарі відбувся VI з'їзд правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), засновником якої є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Делегацію Росії для участі як гостей на з'їзді очолив голова державної думи В'ячеслав Володін. При цьому, у складі російської делегації по прильоту в Анкару опинився кримський колаборант "депутат держдуми" Руслан Бальбек, зазначив Чубаров.
"Оскільки турецька сторона не давала попередньої згоди на включення до складу делегації РФ, запрошеної на з'їзд, кримського колаборанта Руслана Бальбека, небажаний "гість" не був допущений на з'їзд. Замість урочистої зали, де проходив з'їзд AKP, прислужника російських окупантів Руслана Бальбека перепровадили в посольство РФ, де він зможе дочекатися часу відльоту делегації держдуми в Москву", - зазначив Чубаров.
Нагадаємо, Руслан Бальбек перебуває у списку осіб, обраних депутатами держдуми РФ в анексованому Криму, проти яких Європейський Союз ввів санкції.