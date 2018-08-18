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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Чубаров: крымского колаборанта Бальбека не пустили на съезд правящей партии Турции

Киев • УНН

 • 13227 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Крымского колаборанта Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие. Об этом в субботу сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Чубаров: крымского колаборанта Бальбека не пустили на съезд правящей партии Турции

С его слов, 18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), основателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Делегацию России для участия в качестве гостей на съезде возглавил председатель государственной думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации по прилету в Анкару выявился крымский колаборант "депутат ГД" Руслан Бальбек, отметил Чубаров.

"Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского колаборанта Руслана Бальбека, нежелательный "гость" не был допущен на съезд. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации госдумы в Москву", - отметил Чубаров.

Напомним, Руслан Бальбек находится в списке лиц, избранных депутатами госдумы РФ в аннексированном Крыму, против которых Европейский Союз ввел санкции.

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