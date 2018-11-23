Україна пообіцяла демарш через кримського колаборанта на форумі ООН

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Постійне представництво України при ООН в Женеві планує демарш перед організаторами форуму ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права через колаборанта окупаційної влади у Криму Руслана Бальбека, який заявив про участь у цьому заході у Женеві. Через посольство України у Швейцарії українська сторона спробує з’ясувати, на якій підставі Бальбеку надавалася в’їзна віза до країни. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.