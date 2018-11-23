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Україна пообіцяла демарш через кримського колаборанта на форумі ООН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Постійне представництво України при ООН в Женеві планує демарш перед організаторами форуму ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права через колаборанта окупаційної влади у Криму Руслана Бальбека, який заявив про участь у цьому заході у Женеві. Через посольство України у Швейцарії українська сторона спробує з’ясувати, на якій підставі Бальбеку надавалася в’їзна віза до країни. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.

"Кілька годин назад з’явився пост "депутата" державної думи РФ, а фактично колаборанта окупаційної влади в Криму, який намагається видати себе за "голос" та "захисника" кримських татар - Руслана Бальбека про участь у форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права в Женеві", - повідомила вона.

Зі слів заступника міністра, "участь" полягала у присутності в залі, за табличкою РФ. "Жодного виступу не було", - додала вона.

"Представник РФ, який брав слово, заяв щодо участі "високих" гостей "російського Криму" тим більше не робив. Руслан Бальбек не представлявся, так само як і його ніхто не представляв. Список учасників форуму не оприлюднювався, тому українська сторона не могла знати заздалегідь, хто буде від РФ", - зауважила Джапарова.

"ППУ (Постійне представництво України - ред.) при ООН у Женеві вже зранку буде зроблено відповідний демарш перед організаторами форуму. Паралельно буде підключено посольство України у Швейцарії для з’ясування, на якій підставі пану Бальбеку надавалася в’їзна віза до країни", - заявила вона.

Нагадаємо, у серпні Руслана Бальбека, який прибув в Анкару у складі російської делегації, запрошеної на з'їзд правлячої партії Туреччини AKP, не пустили на цей захід.

Додамо, Руслан Бальбек перебуває у списку осіб, обраних "депутатами" держдуми РФ в анексованому Криму, проти яких Європейський Союз ввів санкції.

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