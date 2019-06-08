Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 42064 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116270 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130103 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. На борту фрегата "Гетман Сагайдачный" состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины господина Дональда Винтера. Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как сообщили в ВМС, встреча состоялась 7 июня.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны Соединенных Штатов Америки даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

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По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Напомним, ВМС США и РФ обменялись обвинениями против друг друга после опасных маневров на море.

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