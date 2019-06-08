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Рятувальні операції та висадка спецгруп: військові показали, як вправляються з американськими катерами

Рятувальні операції та висадка спецгруп: військові показали, як вправляються з американськими катерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Києві військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування “ДОЗОР” на Дніпрі показали навички навчально-тренувального курсу “Small Boat Operations”, які відпрацьовували на американських катерах “Safe Boat 27”, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як повідомили у прес-службі, окрім вмінь з керування плавзасобами, спецпризначенці показали доставку та висадки оперативних спецгруп та інших операцій, які необхідні для охорони державного кордону.

У ДПСУ відзначили, що ця модифікація катерів може використовуватися як для патрулювання, так і для рейдово-штурмових цілей. Кількість суднокоманди катера складає 4 військовослужбовці. Проте, у разі необхідності, для виконання поставлених задач на ньому можуть розміщуватися до 20 бійців десанту зі спорядженням.

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Додамо, що 7 червня, військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування “ДОЗОР” отримали від американських інструкторів сертифікати про проходження навчально-тренувального курсу “Small Boat Operations”. Під час навчання спецпризначенці загону з допомогою американських спеціалістів — представників Берегової охорони США, вчилися управляти катерами “Safe Boat 27”. Ці плавзасоби були отримані Держприкордонслужбою за сприяння посольства США в Україні.

Навчання проходили протягом місяця. Під час тренувань було освоєно тактико-технічні характеристики та ефективне застосування цих катерів в охороні державного кордону. Склад судокоманд разом з американськими колегами засвоїв не тільки теорію, а й отримав навички в управлінні швидкісними катерами. Бійцями на практиці було відпрацьовано елементи рятувальних і штурмових операцій, а також вирішення нестандартних ситуацій на воді.

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