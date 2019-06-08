Спасательные операции и высадка спецгрупп: военные показали, как справляются с американскими катерами

Как сообщили в пресс-службе, кроме умений по управлению плавсредствами, спецназовцы показали доставку и высадку оперативных спецгрупп и других операций, которые необходимы для охраны государственной границы.

В ГПСУ отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдов-штурмовых целей. Количество суднокоманды катера составляет 4 военнослужащих. Однако, в случае необходимости, для выполнения поставленных задач на нем могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

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Добавим, что 7 июня, военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" получили от американских инструкторов сертификаты о прохождении учебно-тренировочного курса "Small Boat Operations". Во время учебы спецназовцы отряда с помощью американских специалистов - представителей Береговой охраны США, учились управлять катерами "Safe Boat 27". Эти плавсредства были получены Госпогранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Во время тренировок было освоено тактико-технические характеристики и эффективное применение этих катеров в охране государственной границы. Состав судокоманд вместе с американскими коллегами усвоил не только теорию, но и получил навыки в управлении скоростными катерами. Бойцами на практике были отработаны элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде.