США передасть ВМС України ще два катери Island
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. США передасть Україні ще два катери класу Island. Про це заявив Головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях в Палаті представників Конгресу США, передає УНН із посиланням на Український мілітарний портал.
“Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з їх Військово-морськими силами. У нас з ними хороші стосунки. І зараз є збільшення в фінансуванні, яке ми запросили у Конгресу для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів – патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати їх ВМС. Йдеться і про інші засоби “, – заявив Скапаротті.
Два таких катери зараз проходять технічне обслуговування у США, а українські екіпажі незабаром відбудуть на навчання. Їх прибуття до України очікується у липні 2019 року.
Також, перспективу отримання ще двох катерів підтверджують джерела ЗМІ у Військово-Морських Силах ЗС України.
Нагадаємо, США у проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони України.