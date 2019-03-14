США передаст ВМС Украины еще два катера Island

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", - заявил Скапаротти.

Два таких катера сейчас проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение. Их прибытие в Украину ожидается в июле 2019 года.

Также, перспективу получения еще двух катеров подтверждают источники СМИ в Военно-Морских Силах ВС Украины.

Напомним, США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны Украины.