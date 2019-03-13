США передбачили у бюджеті 250 млн дол. на оборону Україні

КИЇВ. 13 березня. УНН. США у проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.