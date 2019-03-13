США передбачили у бюджеті 250 млн дол. на оборону Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. США у проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.
"У офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)", - повідомили в українському дипломатичному представництві у Facebook.
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Згідно з документом, зазначені кошти планується спрямувати "на підтримку Збройних сил та національних сил безпеки України та для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами".
"Важливо, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропонована сума безпекової допомоги нашій державі збільшена на 50 млн доларів", - підкреслили у посольстві України.
У подальшому бюджетний запит має пройти обговорення у конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Тож, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.
Як повідомляв УНН, США виділять ВМС України 10 млн доларів.