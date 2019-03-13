США предусмотрели в бюджете 250 млн долл. на оборону Украине

"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине"(Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)", - сообщили в украинском дипломатическом представительстве в Facebook.

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Согласно документу, указанные средства планируется направить "в поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами".

"Важно, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма безопасности помощи нашему государству увеличена на 50 млн долларов", - подчеркнули в посольстве Украины.

В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения. Поэтому, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Как сообщал УНН, США выделят ВМС Украины 10 млн долларов.