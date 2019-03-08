Україна обговорила з США шляхи зміцнення обороноспроможності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У США українська сторона обговорила із конгресменом Майклом МакКолом подальші шляхи зміцнення обороноспроможності України. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на прес-службі офісу у Facebook, передає УНН.
"Сторони обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноспроможності України, зокрема, важливість розширення програм підтримки, що надається з федерального бюджету США, та включення до них посиленої допомоги для зміцнення, зокрема, військово-морських спроможностей нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Також, Віце-прем'єрка наголосила на важливості підтримки США щодо посилення тиску на Росію задля звільнення українських моряків - екіпажів кораблів українських ВМС, захоплених у Керченській протоці, яких тримають у російських слідчих ізоляторах.
Нагадаємо, США закликають Росію тримати Керченську протоку відкритою для навігації і припинити перешкоджання міжнародному судноплавству в Азовському і Чорному морях.