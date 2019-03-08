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Україна обговорила з США шляхи зміцнення обороноспроможності

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У США українська сторона обговорила із конгресменом Майклом МакКолом подальші шляхи зміцнення обороноспроможності України. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на прес-службі офісу у Facebook, передає УНН.

"Сторони обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноспроможності України, зокрема, важливість розширення програм підтримки, що надається з федерального бюджету США, та включення до них посиленої допомоги для зміцнення, зокрема, військово-морських спроможностей нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також, Віце-прем'єрка наголосила на важливості підтримки США щодо посилення тиску на Росію задля звільнення українських моряків - екіпажів кораблів українських ВМС, захоплених у Керченській протоці, яких тримають у російських слідчих ізоляторах.

Нагадаємо, США закликають Росію тримати Керченську протоку відкритою для навігації і припинити перешкоджання міжнародному судноплавству в Азовському і Чорному морях.

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