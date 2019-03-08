Украина обсудила с США пути укрепления обороноспособности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В США украинская сторона обсудила с конгрессменом Майкл Маккол дальнейшие пути укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на пресс-службу офиса в Facebook, передает УНН.
"Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в частности, важность расширения программ поддержки, предоставляемой из федерального бюджета США, и включения в них усиленной помощи для укрепления, в частности, военно-морских возможностей нашего государства", - говорится в сообщении.
Также, вице-премьер подчеркнула важность поддержки США по усилению давления на Россию для освобождения украинских моряков - экипажей кораблей украинских ВМС, захваченных в Керченском проливе, содержащихся в российских следственных изоляторах.
Напомним, США призывают Россию держать Керченский пролив открытым для навигации и прекратить препятствование международному судоходству в Азовском и Черном морях.