США закликають Росію відкрити Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. США закликають Росію тримати Керченську протоку відкритою для навігації і припинити перешкоджання міжнародному судноплавству в Азовському і Чорному морях. Про це під час прес-конференції у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл, передає кореспондент УНН.
"Ми закликаємо Росію повернути захоплені українські судна і моряків, а також тримати відкритою для навігації Керченську протоку і припинити перешкоджання міжнародному судноплавству у Азовському і Чорному морях", - сказав Гейл.
Водночас він наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів і країн, які займають подібну позицію, але головне джерело сили України походить від Революції Гідності, від цінностей і демократичних традицій.
Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявляв, що Україна не відмовиться від права вільного проходу кораблів Військово-морських сил України через Керченську протоку.