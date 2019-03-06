Україна не відмовиться від права вільного проходу кораблів через Керченську протоку – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. України не відмовиться від права вільного проходу кораблів Військово-морських сил України через Керсенську протоку. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, передає УНН.
Він нагадав, що запровадження воєнного стану у 10 областях України 26 листопада 2018 року стало відповіддю на числені провокації збоку РФ, які досягли свого піку під час захоплення українських кораблів.
"Міжнародне морське право, двосторонні договори з РФ визначають режим вільного морепластва для українських кораблів, в тому числі і для військових. Україна не збирається відмовлятись від цього свого права», - заявив Муженко.
Під час дії воєнного стану, за совами Муженка, відбулися відпрацювання взаємодії органів місцевої влади з підрозділами територіальної оборони, розгортання міжвидових угруповань військ та ін.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.