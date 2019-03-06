Украина не откажется от права свободного прохода кораблей через Керченский пролив - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина не откажется от права свободного прохода кораблей Военно-морских сил Украины через Керсенський пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, передает УНН.
Он напомнил, что введение военного положения в 10 областях Украины 26 ноября 2018 стало ответом на многочисленные провокации со стороны РФ, достигшие своего пика во время захвата украинских кораблей.
"Международное морское право, двусторонние договоры с РФ определяют режим свободного морепластва для украинских кораблей, в том числе и для военных. Украина не собирается отказываться от этого своего права", - заявил Муженко.
Во время действия военного положения, по совам Муженко, состоялись отработки взаимодействия органов местной власти с подразделениями территориальной обороны, развертывание межвидовых группировок войск и др.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России в обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.