Україна поінформувала США щодо нагальних потреб ВМС в озброєнні та військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На борту фрегата “Гетьман Сагайдачний” відбулась зустріч командувача ВМС ЗС України адмірала Ігоря Воронченка та Старшого радника США з питань оборонно-промислового комплексу України пана Дональда Вінтера. Основною метою заходу було ознайомлення з нагальними потребами ВМС ЗС України в озброєнні та військовій техніці, передає УНН із посиланням на прес-центр Командування Військово-Морських Сил ЗС України.
Як повідомили у ВМС, зустріч відбулась 7 червня.
Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань стосовно подальшого розвитку Військово-Морських Сил ЗС України. З боку Сполучених Штатів Америки надано пропозиції щодо покращення військового співробітництва між країнами, окреслено основні напрямки роботи та першочергові завдання у військово-морській галузі, які потребують допомоги з боку іноземних партнерів.
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По завершенню представники делегації США оглянули новітні катери Військово-Морських Сил ЗС України серед яких були десантно-штурмові катери типу “Кентавр”, які найближчим часом будуть включені до складу національного флоту.
Нагадаємо, ВМС США і РФ обмінялись звинуваченнями проти один одного після небезпечних маневрів на морі.