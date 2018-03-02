Украина планирует выйти на обычный режим потребления газа в среду

"Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим. И самое главное, ситуация абсолютно контролируемая и мы убеждены в том, что все будет абсолютно стабилизировано", - подчеркнул он.

По его словам, завтра, согласно контрактам, которые заключил "Нафтогаз" с польской компанией, газ будет поставляться в Украину, и это стабилизирует систему.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней прикрутить отопление, а государственные учреждения - уменьшить температуру в помещениях.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.