Україна планує вийти на звичайний режим споживання газу до середи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна планує вийти на штатний режим в енергетиці до 7 березня. Про це сьогодні сказав на брифінгу Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Ми робимо все для того, щоб ситуацію на вівторок включно вивести на штатний режим. І саме головне, ситуація абсолютно контрольована і ми переконані в тому, що все буде абсолютно стабілізовано”, — наголосив він.
За його словами, завтра, відповідно до контрактів, які уклав “Нафтогаз” з польською компанією, газ буде постачатися в Україну, і це стабілізує систему.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів прикрутити опалення, а державні установи — зменшити температуру в приміщеннях.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.