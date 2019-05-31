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Украина планирует расширить контингент миротворческой миссии в Мали

Украина планирует расширить контингент миротворческой миссии в Мали

Киев  •  УНН

 • 10421 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украина принимает участие в 6 миротворческих миссиях ООН. Сейчас планируется увеличить украинский контингент в Мали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Новостей ООН представителя Минобороны при Постоянном представительстве Украины в ООН генерал-майора Юрия Кравец.

"На основании указа Президента принято решение о расширении участия в Мали. Есть решение о введении девяти специалистов, это наблюдатели ООН и офицеры штаба. Готовится первая партия. Надеемся, что буквально на днях они прибудут туда", - рассказал генерал-майор.

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Как сообщил Кравец, Украина принимает участие в шести операциях ООН: в Демократической Республике Конго (ДРК), Южном Судане, в районе Абьей, Мали, на Кипре, в Косово. Он рассказал, что сейчас участие в миротворческих миссиях берет 272 Украинская.

Отмечается, что самая масштабная миссия - в ДРК. "Там - наш отдельный вертолетный отряд - около 250 человек. Четыре боевых вертолета Ми-24, четыре военно-транспортных вертолета Ми-8", - отметил Кравец.

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"В этой миссии мы выполняем различные задания, и при этом не ставим никаких оговорок, то есть в нашем случае мы готовы выполнять, согласно мандату, все поставленные задачи", - подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что украинское присутствие в миротворческих операциях ООН осуществляется в сложные времена для Украины.

"На востоке идет война, непрерывная внешняя агрессия, но в данный момент мы считаем, что мы должны быть верными нашим обязательствам перед ООН. И именно участие наших миротворцев в этих серьезных миссиях - это свидетельство того, как серьезно мы оцениваем эту нашу задачу", - подчеркнул генерал Кравец.

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Как сообщал УНН, Украина начала принимать участие в миротворческих миссиях ООН с 1992 года. С тех пор украинцы принимали участие в 27 миротворческих миссиях, где были задействованы 45 тыс. Украинских военнослужащих.

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