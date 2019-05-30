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Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: знайдено тіла загиблих військових

Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: знайдено тіла загиблих військових

Київ • УНН

 • 22980 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Знайдено тіла усіх чотирьох військових, які загинули в катастрофі гелікоптера Мі-8 на Рівненщині. Про це під час брифінгу повідомив заступник командира 16-ї окремої авіабригади сухопутних військ ЗСУ Михайло Шур, передає УНН.

"Знайшли всіх чотирьох, далі медицина розбирається", - відповів Шур на питання, чи знайдені тіла військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині.

Як зазначив Шур, пошуки почалися з настанням світанку.

Крім того, заступник командира пояснив, чому на борту гелікоптера знаходилося 4 чоловіка, коли екіпаж гелікоптера допускає 3 людини.

"Було чотири людини, оскільки молодий бортехнік отримував допуски, щоб самостійно літати, за ним закріплювався інструктор. Тому саме і було в екіпажі чотири людини – був бортовий технік та бортовий технік-інструктор", - розповів Шур.

За його словами, наразі польоти заборонені.

Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. 

За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.

Як повідомляв УНН, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.

Українські Національні Новини

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