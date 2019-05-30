Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: найдены тела погибших военных

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8298 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33691 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53993 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70043 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110626 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 74610 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 72659 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 36668 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 66483 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 50753 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 66483 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 118616 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 147225 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 159299 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 8298 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 25059 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 36668 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 72659 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 74610 просмотра
Актуальное
Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: найдены тела погибших военных

Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: найдены тела погибших военных

Киев  •  УНН

 • 22979 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Найдены тела всех четырех военных, погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур, передает УНН.

"Нашли всех четырех, дальше медицина разбирается", - ответил Шур на вопрос, найдены ли тела военных, погибших в авиакатастрофе в Ровенской области.

Как отметил Шур, поиски начались с наступлением рассвета.

Кроме того, заместитель командира объяснил, почему на борту вертолета находилось 4 человека, когда экипаж вертолета допускает 3 человека.

"Было четыре человека, поскольку молодой борттехник получал допуски, чтобы самостоятельно летать, за ним закреплялся инструктор. Поэтому именно и было в экипаже четыре человека - был бортовой техник и бортовой техник-инструктор", - рассказал Шур.

По его словам, сейчас полеты запрещены.

Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

Как сообщал УНН, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Сейчас у правоохранителей есть несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы