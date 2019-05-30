Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: найдены тела погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Найдены тела всех четырех военных, погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур, передает УНН.
"Нашли всех четырех, дальше медицина разбирается", - ответил Шур на вопрос, найдены ли тела военных, погибших в авиакатастрофе в Ровенской области.
Как отметил Шур, поиски начались с наступлением рассвета.
Кроме того, заместитель командира объяснил, почему на борту вертолета находилось 4 человека, когда экипаж вертолета допускает 3 человека.
"Было четыре человека, поскольку молодой борттехник получал допуски, чтобы самостоятельно летать, за ним закреплялся инструктор. Поэтому именно и было в экипаже четыре человека - был бортовой техник и бортовой техник-инструктор", - рассказал Шур.
По его словам, сейчас полеты запрещены.
Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.
Как сообщал УНН, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.
Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).
Сейчас у правоохранителей есть несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.