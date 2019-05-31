Україна планує розширити контингент миротворчої місії у Малі

ukru
17:51 • 24246 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 58675 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 67711 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 67261 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 55132 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 90179 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147929 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166367 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153846 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237804 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
55 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70846 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 55735 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 66208 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 68966 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 60599 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155027 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237802 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202765 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187969 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 31122 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 31041 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 55735 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 34360 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70846 перегляди
Актуальне
Україна планує розширити контингент миротворчої місії у Малі

Україна планує розширити контингент миротворчої місії у Малі

Київ • УНН

 • 10422 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна бере участь у 6 миротворчих місіях ООН. Наразі планується збільшити український контингент у Малі. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю для Новин ООН представника Міноборони при Постійному представництві України в ООН генерал-майора Юрія Кравеця.

“На підставі указу Президента прийнято рішення про розширення участі в Малі. Є рішення про введення дев’ятьох фахівців, це спостерігачі ООН та офіцери штабу. Готується перша партія. Сподіваємося, що буквально днями вони прибудуть туди”, — розповів генерал-майор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Малі бойовики напали на колону місії ООН, один миротворець загинув

Як повідомив Кравець, Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго (ДРК), Південному Судані, в районі Аб’єй, Малі, на Кіпрі, в Косово. Він розповів, що наразі участь у миротворчих місіях бере 272 українця.

Зазначається, що наймасштабніша місія — в ДРК.“Там — наш окремий вертолітний загін — близько 250 осіб. Чотири бойові вертольоти Мі-24, чотири військово-транспортні вертольоти Мі-8”, — зазначив Кравець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: знайдено тіла загиблих військових

“У цій місії ми виконуємо різноманітні завдання, і при цьому не ставимо жодних застережень, тобто в нашому випадку ми готові виконувати, згідно з мандатом, всі поставлені завдання”, — підкреслив генерал-майор.

Він додав, що українська присутність в миротворчих операціях ООН здійснюється у складні часи для України.

“На сході йде війна, безперервна зовнішня агресія, але в цей момент ми вважаємо, що ми повинні бути вірними нашим зобов’язанням перед ООН. І саме участь наших миротворців у цих серйозних місіях — це свідчення того, як серйозно ми оцінюємо це наше завдання”, — підкреслив генерал Кравець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський привітав українських миротворців

Як повідомляв УНН, Україна почала брати участь у миротворчих місіях ООН з 1992 року. З того часу, українці приймали участь у 27 миротворчих місіях, були задіяні 45 тис. українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34