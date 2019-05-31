Україна планує розширити контингент миротворчої місії у Малі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна бере участь у 6 миротворчих місіях ООН. Наразі планується збільшити український контингент у Малі. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю для Новин ООН представника Міноборони при Постійному представництві України в ООН генерал-майора Юрія Кравеця.
“На підставі указу Президента прийнято рішення про розширення участі в Малі. Є рішення про введення дев’ятьох фахівців, це спостерігачі ООН та офіцери штабу. Готується перша партія. Сподіваємося, що буквально днями вони прибудуть туди”, — розповів генерал-майор.
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Як повідомив Кравець, Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго (ДРК), Південному Судані, в районі Аб’єй, Малі, на Кіпрі, в Косово. Він розповів, що наразі участь у миротворчих місіях бере 272 українця.
Зазначається, що наймасштабніша місія — в ДРК.“Там — наш окремий вертолітний загін — близько 250 осіб. Чотири бойові вертольоти Мі-24, чотири військово-транспортні вертольоти Мі-8”, — зазначив Кравець.
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“У цій місії ми виконуємо різноманітні завдання, і при цьому не ставимо жодних застережень, тобто в нашому випадку ми готові виконувати, згідно з мандатом, всі поставлені завдання”, — підкреслив генерал-майор.
Він додав, що українська присутність в миротворчих операціях ООН здійснюється у складні часи для України.
“На сході йде війна, безперервна зовнішня агресія, але в цей момент ми вважаємо, що ми повинні бути вірними нашим зобов’язанням перед ООН. І саме участь наших миротворців у цих серйозних місіях — це свідчення того, як серйозно ми оцінюємо це наше завдання”, — підкреслив генерал Кравець.
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Як повідомляв УНН, Україна почала брати участь у миротворчих місіях ООН з 1992 року. З того часу, українці приймали участь у 27 миротворчих місіях, були задіяні 45 тис. українських військовослужбовців.