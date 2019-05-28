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З 1992 року у міжнародних операціях взяло участь близько 45 тис. українських миротворців

З 1992 року у міжнародних операціях взяло участь близько 45 тис. українських миротворців

Київ • УНН

 • 11115 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. За час існування незалежної України участь у міжнародних операціях взяло близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних Сил. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України полковник Валентин Левчик, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЗСУ.

"Історія участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки бере свій початок з 1992 року. За цей час близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних Сил взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети", - повідомив Левчик.

Українські миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Судан, Ліберія та Кот-д’ Івуар) в країнах Близького і Середнього сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) та інших регіонах світу. Також 55 військовослужбовців ЗС України загинули під час участі у цих операціях.

"Загалом, за період миротворчої діяльності України, було проведено транспортування повітряним, морським і сухопутним транспортом понад 91 тисячі військовослужбовців; виконано понад 56 тисяч вильотів літаків і вертольотів, перевезено понад 200 тис тон вантажів", - зазначив Левчик.

Нагадаємо, на Львівщині чергову ротацію українських миротворців урочисто відправили до Демократичної Республіки Конго.

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