Українських миротворців відправили до Республіки Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Львівщині чергову ротацію українських миротворців урочисто відправили до Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
"23 травня, на базі одного із військових формувань повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України відбулися урочисті проводи десятої ротації особового складу 18 окремого вертолітного загону, яка виконує завдання у складі Місії ООН в Демократичній Республіці Конго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України.
У Республіці Конго військовослужбовці виконуватимуть задання за призначенням упродовж щонайменше шести місяців: українські екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 вестимуть повітряну розвідку, патрулюватимуть визначені території, забезпечуватимуть повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ Місії ООН тощо.
Як повідомляв УНН, українські миротворці відіграли ключову роль у вирішенні багатьох конфліктів у світі – від Балкан до Ліберії.