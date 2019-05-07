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МЗС: українські "блакитні шоломи" відіграли ключову роль в досягненні миру від Балкан до Ліберії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Українські миротворці відіграли ключову роль у вирішенні багатьох конфліктів у світі – від Балкан до Ліберії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає УНН з посиланням на Тwitter української делегації в ООН.

"Українські "блакитні шоломи" беруть участь в операціях ООН з підтримання миру по всьому світу. Часто вони відігравали ключову роль в досягненні миру – від Балкан до Ліберії", - зазначив дипломат.

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При цьому він наголосив, що участь українських "блакитних шоломів" в операціях ООН не припинялася навіть на фоні триваючої зовнішньої агресії. Наразі й Україна чекає на дії Радбезу з метою розгортання операції з підтримання миру на окупованих частинах Донбасу.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що уже в травні-червні буде підписаний договір у нормандському форматі з РФ щодо виведення російських військ і техніки і введення миротворців на Донбас. 

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