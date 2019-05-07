МИД: украинские "голубые каски" сыграли ключевую роль в достижении мира от Балкан до Либерии

"Украинские "голубые каски" принимают участие в операциях ООН по поддержанию мира во всем мире. Часто они играли ключевую роль в достижении мира - от Балкан до Либерии", - отметил дипломат.

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При этом он подчеркнул, что участие украинских "голубых касок" в операциях ООН не прекращалась даже на фоне продолжающейся внешней агрессии. Сейчас и Украина ждет действия Совбеза с целью развертывания операции по поддержанию мира на оккупированных частях Донбасса.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в мае-июне будет подписан договор в нормандском формате с РФ о выводе российских войск и техники и введении миротворцев на Донбасс.