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Актуальное
С 1992 года в международных операциях приняли участие около 45 тыс. украинских миротворцев

С 1992 года в международных операциях приняли участие около 45 тыс. украинских миротворцев

Киев  •  УНН

 • 11110 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. За время существования независимой Украины участие в международных операциях приняли около 45 000 военнослужащих Вооруженных Сил. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Левчик, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"История участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности берет свое начало с 1992 года. За это время около 45 000 военнослужащих Вооруженных Сил приняли участие в более чем 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты", - сообщил Левчик.

Украинские миротворцы выполняли боевые задачи в странах бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Македония, Сербия и Черногория, Хорватия), на Африканском континенте (Ангола, Сьерра-Леоне, Судан, Либерия и Кот-д'Ивуар) в странах Ближнего и Среднего востока (Ливан, Таджикистан, Кувейт, Ирак) и других регионах мира. Также 55 военнослужащих ВС Украины погибли во время участия в этих операциях.

"В целом, за период миротворческой деятельности Украины, была проведена транспортировка воздушным, морским и сухопутным транспортом более 91000 военнослужащих; выполнено более 56000 вылетов самолетов и вертолетов, перевезено более 200 тыс тонн грузов", - отметил Левчик.

Напомним, во Львовской области очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Демократическую Республику Конго.

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