Украина подтвердила продолжение газовых переговоров в Минске 20 декабря

"Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров состоялся вчера в Берлине, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа. Сегодня, 20 декабря, переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме", - сообщили в украинском министерстве.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель после трехсторонних переговоров накануне заявил, что "мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев".

"Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выигрывает каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ", - отметил министр.

Добавим, Оржель также сообщил, что согласован протокол решения по транзиту газа для подписания финальных договоров.

Напомним, 19 декабря в российском "Газпроме" сообщили, что продолжат переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.