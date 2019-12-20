Україна підтвердила продовження газових переговорів у Мінську 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Газові переговори, які почалися напередодні у Берліні за участю представників України, Росії та Єврокомісії, продовжаться сьогодні, 20 грудня, у білоруській столиці Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.
"Черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбувся вчора у Берліні, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу. Сьогодні, 20 грудня, переговори продовжаться у Мінську в тристоронньому форматі. Єврокомісія буде приймати участь в онлайн режимі", - повідомили в українському міністерстві.
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель після тристоронніх переговорів напередодні заявив, що “ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців".
"Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ,” - наголосив міністр.
Додамо, Оржель також повідомив, що узгоджено протокол рішення щодо транзиту газу для підписання фінальних договорів.
Нагадаємо, 19 грудня у російському "Газпромі" повідомили, що продовжать переговори з Україною щодо газових питань в п'ятницю в Мінську після консультацій в Берліні.