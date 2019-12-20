Україна підтвердила продовження газових переговорів у Мінську 20 грудня

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Газові переговори, які почалися напередодні у Берліні за участю представників України, Росії та Єврокомісії, продовжаться сьогодні, 20 грудня, у білоруській столиці Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.