Переговори щодо газу між Україною і Росією продовжаться 20 грудня в Мінську - Газпром
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. "Газпром" продовжить переговори з Україною щодо газових питань в п'ятницю в Мінську після консультацій в Берліні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Переговори по газу з Україною продовжаться в п'ятницю в Мінську", - заявили в "Газпромі".
Як пояснили в компанії, переговори будуть "не технічні". "Рівень високий. Від" Газпрому "- (глава компанії Олексій) Міллер", - додали в холдингу.
Нагадаємо, 19 грудня в Берліні відбулися переговори між Україною, ЄС і Росією, за підсумками якої був розроблений проект майбутньої угоди по газу. В ході підсумкової прес-конференції повідомлялося, що сторони планують в п'ятницю узгодити пакетну угоду з керівництвом країн.
Деталі проекту угоди не розкривалися. Однак, як зазначив глава російського Міненерго Олександр Новак, сторони у четвер обговорили конкретні обсяги транзиту російського газу через Україну і терміни майбутнього контракту.