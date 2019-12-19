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Газові переговори у Берліні: Росія заявила про підготовку проекту протоколу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ми сьогодні просунулися в досягненні нових домовленостей, добре попрацювали, підготували проект протоколу. Про це глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив під час брифінгу за підсумками переговорів щодо газу, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні просунулися в досягненні нових домовленостей, добре попрацювали, підготували проект протоколу.

На даний момент проект протоколу вимагає узгодження найближчим часом. Дякую колегам за конструктивний підхід, зустріч була позитивна", - зазначив Новак.

Нагадаємо, міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що на сьогоднішніх переговорах у Берліні між Україною, Росією і ЄС було напрацьовано кінцевий протокол, який наближає сторони до фінальних договорів щодо газового транзиту. 

Як інформував раніше УНН, сьогодні в Берліні були заплановані тристоронні переговори України, Росії і ЄС щодо газу.

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