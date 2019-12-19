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Сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС

Сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС

Київ • УНН

 • 14618 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, в четвер, у Берліні пройде черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ та ЄС щодо умов транзиту російського газу в Європу через територію України з початку 2020 року, передає УНН.

На зустрічі сторони планують обговорити угоду, що охоплює тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, що закінчується 31 грудня, а також господарсько-процесуальне право між російським "Газпромом" і НАК "Нафтогаз".

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Попередні консультації в тристоронньому форматі пройшли 28 жовтня в Брюсселі. З цього моменту газове питання неодноразово обговорювалося між двома країнами - Україною та Росією, зокрема, вперше і на рівні лідерів двох країн під час Нормандського саміту. За підсумками президентської зустрічі, як зазначив президент України Володимир Зеленський, вдалося розблокувати питання, пов'язане з транзитом російського газу.

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Нагадаємо, раніше глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв заявив, що шанси продовжити контракт з російською компанією “Газпром” щодо транзиту газу територією України до 1 січня "безперервно наближаються до нуля".

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