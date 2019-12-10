У Нафтогазі назвали корисною розмову з Путіним щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко зазначив, що розмова щодо газу з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Парижі під час "нормандської зустрічі" була корисною. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“Не буду приховувати, спочатку я не був в захваті від перспективи обговорення питань тразиту газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу у Нормандському форматі. У нас є тристоронній формат разом з Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу. А рішення Стокгольмського арбітражу є остаточним і обов’язковим для виконання, це записано у контракті, який підписав Газпром у присутності Путіна, тому тут немає особливої потреби щось обговорювати, Газпром має просто виконати це рішення. Але зараз я мушу відзначити, що це було корисно”, — зазначив Вітренко.
За його словами, обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію.
“У таких ситуаціях завжди краще мати можливість подивитися в очі протилежній стороні. Ми не боїмося обговорювати ці питання. Наша позиція є обґрунтованою. Вона підкріплена рішеннями міжнародних судів. Вона консолідова з Європейським союзом. І, найголовніше, вона відображає позицію українського народу”, — написав Вітренко.
Нагадаємо, виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко заявив, Україна не “обнуляє” претензії до РФ щодо газових питань. Під час “нормандської зустрічі” була конструктивна розмова сторін.
Нагадаємо, у Парижі на зустрічі Путіна та Зеленського порушували питання транзиту газу.