Сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

На встрече стороны планируют обсудить соглашение, охватывающее продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, который заканчивается 31 декабря, а также арбитражный процесс между российским “Газпромом” и НАК “Нафтогаз”.

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Предварительные консультации в трехстороннем формате прошли 28 октября в Брюсселе. С этого момента газовый вопрос неоднократно обсуждался между двумя странами — Украиной и Россией, в частности, впервые и на уровне лидеров двух стран во время Нормандского саммита. По итогам президентской встречи, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа.

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Напомним, ранее глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией “Газпром” по транзиту газа по территории Украины до 1 января “непрерывно приближаются к нулю”.