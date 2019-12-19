Сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 39266 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102008 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135506 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140221 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135625 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168857 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115359 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113494 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110198 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132451 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
Сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

Сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

Киев  •  УНН

 • 14615 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня, в четверг, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года, передает УНН.

На встрече стороны планируют обсудить соглашение, охватывающее продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, который заканчивается 31 декабря, а также арбитражный процесс между российским “Газпромом” и НАК “Нафтогаз”.

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Предварительные консультации в трехстороннем формате прошли 28 октября в Брюсселе. С этого момента газовый вопрос неоднократно обсуждался между двумя странами — Украиной и Россией, в частности, впервые и на уровне лидеров двух стран во время Нормандского саммита. По итогам президентской встречи, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа.

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Напомним, ранее глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией “Газпром” по транзиту газа по территории Украины до 1 января “непрерывно приближаются к нулю”.

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