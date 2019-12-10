Зеленський розповів, про що домовились з Росією щодо газового питання

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ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна "більш вірогідно" підпише контракт з РФ щодо транзиту газу до Європи після "нормандського саміту". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, наскільки вірогідно, що транзит газу з РФ буде з 1 січня він відповів "більш вірогідно".

"Ми витратили багато часу двосторонньої на питання газу - ред.)...Ми дуже довго говорили про це питання під час зустрічі тет-а-тет... всі знали що ми будемо говорити про це. Впевнений, що у нас більше шансів його (контракт щодо транзиту газу з РФ - ред.) підписати за кращими умовами ніж коли його обговорювали наші представники... Не говориться про контракт на 1 рік, чесно кажу, буде більше. Я наполягав на більш вигідних для України і Європи умовах - 10 роках", - заявив Зеленський.

На його думку, сторонам вдасться домовитись про "щось середнє".

"Ми зняли питання щодо 3 млрд, які ми виграли. Ми готові взяти газ, це компромісне рішення", - додав Президент.

Нагадаємо, жодних домовленостей по газу за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії у Парижі досягнуто не було. Про це глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв сказав під час ток-шоу “Свобода слова”.

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