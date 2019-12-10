Зеленский рассказал, о чем договорились с Россией по газовому вопросу

Так, на вопрос о том, насколько вероятно, что транзит газа из РФ будет с 1 января он ответил "более вероятно".

"Мы потратили много времени двусторонней на вопрос газа - ред.) ... Мы очень долго говорили об этом вопросе во время встречи тет-а-тет ... все знали что мы будем говорить об этом. Уверен, что у нас больше шансов его (контракт по транзиту газа из РФ - ред.) подписать с лучшими условиями чем когда его обсуждали наши представители ... Не говорится о контракте на 1 год, честно говорю, будет больше. Я настаивал на более выгодных для Украины и Европы условиях - 10 годах", - заявил Зеленский.

По его мнению, сторонам удастся договориться о "нечто среднем".

"Мы сняли вопрос о 3 млрд, которые мы выиграли. Мы готовы взять газ, это компромиссное решение", - добавил Президент.

Напомним, никаких договоренностей по газу по итогам встречи в "нормандском формате" и двусторонней встречи лидеров Украины и России в Париже достигнуто не было. Об этом глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал во время ток-шоу "Свобода слова".