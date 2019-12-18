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"Безперервно наближається до нуля": Коболєв про вірогідність підписати контракт з Газпромом

"Безперервно наближається до нуля": Коболєв про вірогідність підписати контракт з Газпромом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Шанси продовжити контракт з російською компанією “Газпром” щодо транзиту газу територією України до 1 січня дуже невисокі. Про це під час заходу у Києві в середу заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

“Важко передбачити, що буде відбуватись на переговорах з “Газпромом”. Сподіваюсь, що новий контракт буде підписано, але, мені здається, що зараз вже можна говорити, що вірогідність підписання транзитного контракту до 1 січня ще якась є, але вона дуже-дуже маленька. У математиці є така концепція “безперервно наближається до нуля”, — сказав Коболєв.

Він додав, що: “якщо цього не буде, то я думаю, що у нового оператора, у наглядової ради “Магістральних газопроводів України” буде “чудова можливість пройти випробування великим стрес-тестом”.

Як повідомляв УНН, тристоронні переговори за участю України, Росії та Єврокомісії, на яких обговорюватиметься питання транзиту російського газу через Україну з 2020 року, відбудеться у четверг, 19 грудня.

Нагадаємо, раніше голова “Газпрому” Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно “вирішити комплекс принципово важливих питань”, зокрема — “врегулювання судових спорів між „Газпромом“ і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ „Газпром“ і НАК „Нафтогаз України“ за контрактами на поставку і транзит російського газу”. У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість “обнулити” або забути арбітражні рішення.

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