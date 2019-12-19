Газовые переговоры в Берлине: Россия заявила о подготовке проекта протокола
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Мы сегодня продвинулись в достижении новых договоренностей, хорошо поработали, подготовили проект протокола. Об этом глава Минэнерго России Александр Новак заявил во время брифинга по итогам переговоров по газу, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня продвинулись в достижении новых договоренностей, хорошо поработали, подготовили проект протокола.
На данный момент проект протокола требует согласования в ближайшее время. Спасибо коллегам за конструктивный подход, встреча была положительная", - отметил Новак.
Напомним, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что на сегодняшних переговорах в Берлине между Украиной, Россией и ЕС был наработан конечный протокол, который приближает стороны к финальным договорам по газовому транзиту.
Как информировал ранее УНН, сегодня в Берлине были запланированы трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по газу.