Україна і Росія вийшли на фінішну пряму щодо газових домовленостей - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На сьогоднішніх переговорах у Берліні між Україною, Росією і ЄС було напрацьовано кінцевий протокол, який наближає сторони до фінальних договорів щодо газового транзиту. Про це заявив міністр енергетики України Олексій Оржель під час брифінгу за підсумками переговорів щодо газу, передає кореспондент УНН.
“Ми дуже якісно сьогодні попрацювали, ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол, рішення, яке нас наближає до фінальних договорів. І дійсно, зараз на тому етапі ми готові представити для погодження з нашими столицями — тобто ми маємо погодити ці останні наші позиції зі столицями Київом і Москвою”, — сказав Оржель.
Також, з його слів, на прямому зв’язку буде перебувати Європейська комісія.
“Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, Росія і Україна почали в Берліні раунд двосторонніх консультацій близько 14:00 за київським часом.
Раніше в Берліні відбулася зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера, міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее. Також до зустрічі приєднався міністр енергетики РФ Олександр Новак. За інформацією ЗМІ, до переговорів також приєднався глава австрійської OMV (один з партнерів "Газпрому" за проектом будівництва "Північного потоку - 2") Райнер Зеле.
Також, колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович перед цим повідомив, що провів зустріч з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, написавши: "У самому розпалі! Двостороння зустріч з українським міністром енергетики Оржелем як частина сьогоднішнього дня".
Як інформував раніше УНН, сьогодні в Берліні були заплановані тристоронні переговори України, Росії і ЄС щодо газу.