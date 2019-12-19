Україна і Росія вийшли на фінішну пряму щодо газових домовленостей - Оржель

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На сьогоднішніх переговорах у Берліні між Україною, Росією і ЄС було напрацьовано кінцевий протокол, який наближає сторони до фінальних договорів щодо газового транзиту. Про це заявив міністр енергетики України Олексій Оржель під час брифінгу за підсумками переговорів щодо газу, передає кореспондент УНН.