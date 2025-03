СМИ РФ: Украина и Россия начали двусторонние газовые консультации в Берлине

“В Министерстве экономики ФРГ началась встреча Россия — Украина”, — сказал он.

С украинской стороны в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

Ранее в Берлине состоялась встреча главы “Газпрома” Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации корреспондента ТАСС, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров “Газпрома” по проекту строительства “Северного потока — 2”) Райнер Зеле

Также, бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед этим сообщил, что провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржель, написав: “В самом разгаре! Двусторонняя встреча с украинским министром энергетики Оржелем как часть сегодняшнего дня”.

In full swing! A bilateral meeting with #Ukraine ’s Energy Minister Orzhel as part of today’s #TrilateralGasTalks . pic.twitter.com/oy6ExC9Smg

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 19, 2019

Напомним, в Еврокомиссии надеются на успех газовых переговоров в Берлине