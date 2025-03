ЗМІ РФ: Україна та Росія почали двосторонні газові консультації у Берліні

"У Міністерстві економіки ФРН почалася зустріч Росія - Україна", - сказав він.

З української сторони в переговорах беруть участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Раніше в Берліні відбулася зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера, міністра економіки ФРН Петер Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее. Також до зустрічі приєднався міністр енергетики РФ Олександр Новак. За інформацією кореспондента ТАСС, до переговорів також приєднався глава австрійської OMV (один з партнерів "Газпрому" за проектом будівництва "Північного потоку-2") Райнер Зеле.

Також, колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч перед цим повідомив, що провів зустріч з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, написавши: "У самому розпалі! Двостороння зустріч с українським міністром енергетики Оржелем як частина сьогоднішнього дня".

In full swing! A bilateral meeting with #Ukraine's Energy Minister Orzhel as part of today's #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/oy6ExC9Smg

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 19, 2019

