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Украина и Россия вышли на финишную прямую по газовым договоренностям - Оржель

Украина и Россия вышли на финишную прямую по газовым договоренностям - Оржель

Киев  •  УНН

 • 14044 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На сегодняшних переговорах в Берлине между Украиной, Россией и ЕС было наработано конечный протокол, который приближает стороны к финальным договором по газовому транзиту. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель во время брифинга по итогам переговоров по газу, передает корреспондент УНН.

"Мы очень качественно сегодня поработали, мы очень качественно отработали конечный протокол, решение, которое нас приближает к финальным договорам. И действительно, сейчас на том этапе мы готовы представить для согласования с нашими столицами - то есть мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой", - сказал Оржель.

Также, по его словам, на прямой связи будет находиться Европейская комиссия.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил министр.

Как сообщал УНН, Россия и Украина начали в Берлине раунд двусторонних консультаций около 14:00 по киевскому времени.

Ранее в Берлине состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмаера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации СМИ, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров "Газпрома" по проекту строительства "Северного потока - 2") Райнер Зеле.

Также, бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед этим сообщил, что провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, написав: "В самом разгаре! Двусторонняя встреча с украинским министром энергетики Оржелем как часть сегодняшнего дня".

Как информировал ранее УНН, сегодня в Берлине были запланированы трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по газу.

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