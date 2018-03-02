Украина подписала резолюцию о совместном противостоянии внешним угрозам с Молдовой и Грузией
Киев • УНН
КИШИНЕВ - КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина, Молдова и Грузия подписали резолюцию о совместных усилиях в противостоянии внешним угрозам. Об этом объявили главы парламентов трех государств во время конференции Кишиневе в пятницу, 2 марта, передает корреспондент УНН.
"Мы подписали совместное заявление, в котором обозначили общие вызовы, а также самое главное - нашу общую цель - интеграцию в Евросоюз", - сказал Парубий.
По его словам, агрессия РФ в этих страна обусловлена стремлением Украины, Молдовы и Грузии к евроинтеграции.
"Поэтому наши совместные усилия должны быть более активными", - добавил он.
Напомним, первая межпарламентская конференция "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.
В форуме принимают участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.
Во время форума Парубий предложил коллегам из Грузии и Молдовы выработать общую стратегию борьбы в информационной войне.