Україна підписала резолюцію про спільне протистояння зовнішнім загрозам з Молдовою та Грузією
Київ • УНН
КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна, Молдова та Грузія підписали резолюцію про спільні зусилля у протистоянні зовнішнім загрозам. Про це оголосили глави парламентів трьох держав під час конференції Кишиневі в п'ятницю, 2 березня, передає кореспондент УНН.
"Ми підписали спільну заяву, в якій позначили загальні виклики, а також найголовніше - нашу спільну мету - інтеграцію в Євросоюз", - сказав А.Парубій.
За його словами, агресія РФ в цих країна обумовлена прагненням України, Молдови та Грузії до євроінтеграції.
"Тому наші спільні зусилля повинні бути більш активними", - додав він.