Украина победила Россию и стала триумфатором этапа баскетбольной Лиги наций

На групповом этапе сборная Украины победила Чехию (21:13) и уступила Франции (9:16), пройдя в полуфинал со второй позиции.

В полуфинале наши ребята уверенно победили россиян (21:14). Решающая встреча против “Ле Блё” завершилась в пользу наших — 21:15.

Стоит отметить, что “Nations League” — соревнования сборных, которые проходят в континентальных конференциях. Сейчас продолжаются матчи в конференциях Европы и Азии и Африки. По итогам этих турниров по три лучшие команды из конференции сыграют на финальном этапе Лиги Наций в Индии, который состоится 22-23 сентября.